Petit eloge des anti-heroines de series

Contrairement aux anti-héros, les anti-héroïnes passent souvent sous les radars de la critique, quand elles ne suscitent pas le rejet pur et simple des téléspectateur·rices. Anaïs Bordages et Marie Telling rendent ici leurs lettres de noblesse à ces personnages parfois difficiles à aimer, qui brisent les codes de la féminité. De la peste Cordelia (Buffy contre les vampires) aux mères indignes Betty Draper (Mad Men) ou Cersei Lannister (GoT), en passant par la castratrice Skyler White (Breaking Bad), les autrices proposent à travers 12 catégories aux intitulés volontairement misogynes – reflet de la manière dont les anti-héroïnes ont été pensées par leurs créateur·rices ou perçues par le public – une typologie de la représentation des femmes dans les séries. Et invitent à les (re)découvrir.