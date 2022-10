25 Créations autour d'un torchon

Vous avez de beaux torchons ? Et si vous les utilisiez pour créer un tout nouvel objet ! Pour vous, vos enfants ou encore vos amis, retrouvez plus de 20 tutoriels pour libérer votre créativité et détourner ou relooker des objets du quotidien, à l'aide de torchons aux designs originaux et vitaminés. Pour tous les amoureux du faire soi-même, des débutants aux expérimentés. Découvrez les autres ouvrages de cette toute nouvelle collection autour des arts créatifs, en lien avec le magazine 100 IDEES.