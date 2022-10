"Ce livre m'a bouleversée. Il m'a fait l'effet d'une bombe. Il dit le combat d'une femme contre ses démons intérieurs, mais aussi sa capacité de se relever, de voir la lumière, et surtout d'être libre et puissante". Léa Salamé Le jour où Flora Nicol a été victime d'un viol, elle a anesthésié la douleur à coups de somnifères. Ce jour-là a débuté sa dépendance aux médicaments, puis aux drogues. Ce livre est le récit de sa première tentative de désintoxication. La route vers l'abstinence a été tortueuse, semée d'embûches mais aussi de rencontres. Au sein de la cure, se forgent des amitiés insolites, des solidarités nouvelles. C'est à ce théâtre de l'existence, parfois tragi-comique, que Flora Nicol nous convie, avec une honnêteté et une finesse d'expression qui nous obligent. Flora Nicol a 43 ans. Elle est journaliste et réalisatrice depuis vingt ans pour des magazines culturels, d'histoire et d'investigation. Mes Lettres de cachets est son premier livre.