Ma maman vit avec une maladie invisible mais moi je la vois !

"Chromi, c'est la maladie invisible de maman. Je suis la seule à la voir. Pour qu'elle laisse maman tranquille, je fais tout pour la chasser. Mais avevec le temps, je comprends que je dois faire autrement. Viens voir comment ! " En France 40% de la population déclare vivre avec au moins une maladie ou un problème de santé chronique et 80% de ces maladies sont invisibles. Si certaines de ces maladies posent peu de problèmes dans la vie quotidienne, d'autres sont particulièrement invalidantes et demandent une adaptation permanente. C'est le cas, par exemple, de l'endométriose, de la dépression, de la maladie de crohn, des fibromyalgies, des migraines, des troubles borderline, de la sclérose en plaques, etc. Et les enfants sont, bien souvent, les premiers témoins des effets de la maladie sur leur(s) parent(s). Ce livre (accessible dès 3 ans) est un support de médiation positif pour que parents et enfants puissent cheminer ensemble et échanger autour de la maladie. Il offre des outils et des clés de discussion précis et bienveillants afin de sécuriser les enfants autour de situations qui peuvent être inquiétantes pour eux. Mettre l'invisible en mots et en images permet à l'enfant, dès le plus jeune âge, de briser le tabou de la maladie.