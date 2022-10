Le costume secret d'Halloween

Une histoire d'Halloween pour tout-petits ! Charlotte est une jeune sorcière. Pour Halloween, sa famille insiste pour qu'elle mette sa tenue et son maquillage les plus effrayants possible. Une sorcière doit faire peur, c'est la tradition ! Mais Charlotte n' en a pas envie, elle veut porter un costume qui reflète vraiment sa personnalité. Elle va donc demander à son extravagante grand-mère de lui coudre un costume secret... Qu'est-ce que cela peut bien être ? Une adorable histoire d'Halloween à propos d'une petite sorcière enthousiaste qui affirme son identité et engage les autres à en faire autant.