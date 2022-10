Les escaliers. Conception, dimensionnement, execution : escalier en bois, metal, verre, maconne

L'escalier (d'intérieur et d'extérieur) est un élément d'ouvrage très particulier et certainement l'un des plus complexes à réaliser. Bien pensé, bien conçu, bien dimensionné, bien construit, il doit se monter et se descendre sans effort, trouver naturellement sa place dans son environnement, offrir toutes les garanties de confort, de stabilité et de sécurité. Son rôle fonctionnel est le plus souvent couplé à un rôle décoratif et les architectes lui accordent une attention toute particulière. La multiplicité des formes, des styles, des matériaux, la variété des destinations, des situations, la diversité des modes de conception et d'exécution, rendent quelquefois la tâche difficile au constructeur qui a en charge de matérialiser un projet d'escalier. Il doit de surcroît respecter un certain nombre d'exigences et obéir à des règles immuables, applicables à tous les types de bâtiments, pour assurer un niveau de qualité élevé et éviter les erreurs souvent irréparables. Ce guide présente les différents types d'escaliers, expose les précautions à prendre lors de leur conception et réalisation en insistant sur les points à risques, explique comment les dimensionner, précise les dispositions constructives spécifiques à chaque type de conception, aborde les éléments annexes tels que les garde-corps, cite également les cas peu courants, mais pouvant se révéler nécessaires dans certaines configurations. Enfin, dans un domaine où la réglementation est dense et différenciée selon la destination du bâtiment (maison individuelle, habitations collectives, ERP immeubles de bureaux, locaux industriels, etc.), il fait le point sur les principaux textes et rappelle les exigences en la matière. Cette troisième édition intègre la mise à jour des règles de conception et de dimensionnement sur la base des règles communes du NF DTU 36. 3 "Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés" , l'ajout des classements UPEC des revêtements des marches en fonction des locaux visés conformément au cahier 3782_V2 du CSTB et des points de contrôle à réaliser sur le support et sur l'escalier lui-même.