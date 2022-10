Le reiki spirituel. 65 séances pour canaliser l'énergie universelle et développer ses capacités

Connectez-vous à l'énergie du Reiki et apaisez votre corps, votre âme et votre esprit Le Reiki est une méthode de soins d'origine japonaise. Elle consiste à faire circuler votre énergie grâce à l'imposition des mains, afin d'atteindre un apaisement au niveau physique, mental et émotionnel. Le Reiki spirituel est un guide comportant 65 séances pour rééquilibrer votre énergie, développer vos capacités intuitives et votre éveil spirituel. Avec des exercices pour les soins personnels et les soins à autrui, ce livre est destiné aussi bien aux initiés qu'aux praticiens qui souhaitent aller plus loin dans leur art. Vous apprendrez à intégrer au Reiki d'autres pratiques de soin comme le yoga, les cristaux ou la méditation sur les chakras. Ainsi, votre énergie circulera plus librement et vous pourrez attirer des expériences positives, gagner en confiance et vous ancrer dans votre vie.