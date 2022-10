Le petit oracle Astro-Zen

57 messages transmis par les astres pour être aligné à soi. L'astrologie est une alliée précieuse sur le chemin de la connaissance de soi et l'épanouissement personnel. Elle vous aidera à être à l'écoute de votre voix intérieure, celle qui se trouve au creux de votre Coeur : la voix de votre âme. Quel message vient-elle de vous délivrer ? Les 57 cartes de ce coffret vous accompagneront dans votre cheminement, actuel et à venir, afin d'entrer en connexion avec votre être intérieur et d'atteindre les plus hautes aspirations de votre âme. Alors, posez les mains sur votre Coeur et laissez-vous guider avec amour et douceur.