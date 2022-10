Guide pratique du Cone Beam

Cette nouvelle édition fait le point sur les nouveautés et sur l'ensemble des champs d'application du Cone Beam au cabinet ou en service hospitalier. Très richement illustré : plus de 800 figures et schémas, l'ouvrage propose, dans un style concis, l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour la réalisation et la lecture des examens avec des synthèses en fin de chaque chapitre. Au sommaire : les généralités avec des focus sur les principes, techniques, qualité d'images, bruits, artefacts, dosimétrie, justification, optimisation, cotations, types d'appareils, indications puis l'utilisation pratique par pathologie ou application clinique : implantologie et chirurgie orale, orthopédie dento-faciale, endodontie, traumatologie, exploration des sinus, traumatologie et ATM.