Dino Ranch - Bienvenue au ranch !

Retrouve les dino-rancheurs dans un album spécial pour Noël ! Depuis qu'elle est née au Dino Ranch, Stella rêve de s'amuser avec tous les dinosaures qui l'entourent. Mais c'est avec une famille de pachycéphalosaures sauvages qu'elle se sent le mieux. Au travers de sa propre expérience d'enfant adoptée, Min comprend alors qu'il ne faut pas nécessairement naître dans une famille pour s'y sentir à sa place ! En bonus, fais connaissance avec la famille Cassidy, qui t'offrira une visite guidée du ranch. Aide-les à le décorer en créant ta propre guirlande et découvre une savoureuse recette de sanlés pour passer un vrai Noël de dino-rancheur ! Découvre d'autres titres disponibles dans toutes les librairies : les albums, les cahiers de coloriages et les cartes à gratter.