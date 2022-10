Pokémon Pinceau magique - Sacha et Pikachu

Peins avec de l'eau, et regarde Sacha et ses amis apparaître en couleurs ! Grâce à ton pinceau magique rempli d'eau, c'est facile de peindre sans te tacher. Cherche et trouve Sacha et les Pokémon de Galar avec ton pinceau pour révéler toutes leurs couleurs. Laisse sécher et recommence à l'infini. A toi de jouer ! Dans la même collection : Pikachu et ses amis ; Evoli ; Brindibou, Flamiaou et Otaquin ; Pikachu à Galar ; A la découverte de Galar ; Les Pokémon Légendaires et Ponyta de Galar.