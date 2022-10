Road trips en Europe

Pour découvrir l'Europe à travers les road trips favoris des auteurs Lonely Planet Découvrez l'Europe à travers les road trips favoris des auteurs Lonely Planet sur le continent. Ecrits sous la forme du récit, ces itinéraires proposent un mélange d'incursion urbaine et de nature sauvage, d'exaltation et de lenteur propice à la contemplation, de tourisme durable et responsable. Ils sont à prendre comme autant de sources d'inspirations nouvelles pour explorer l'Europe, des trésors de la Catalogne aux routes sinueuses des Dolomites italiennes en passant par un périple dans le Grand Nord Scandinave, à la découverte des éleveurs de rennes. Voyageurs de tous âges, en solo ou en famille trouveront ici de quoi nourrir leur appétit de voyage, et la matière nécessaire pour concocter des périples allant de quelques jours à plusieurs semaines. Une carte de situation, les meilleurs points de chute, les meilleures saisons pour partir, que mettre dans sa valise et comment s'y rendre... ce livre se veut aussi pratique. Egalement, pour chaque itinéraire conté, 3 alternatives sur la même thématique sont proposées, soit au total 200 idées dans toute l'Europe pour dénicher le road trip qui vous fera rêver ! Au final, un livre de 320 pages, relié, tout en couleurs, illustré de nombreuses photos, pour choisir sa prochaine destination, trouver des idées ou simplement rêver.