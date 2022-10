Savons naturels faits maison

Tous les conseils pour créer ses savons, avec une méthode simple préservant les qualités des ingrédients. 30 recettes de savons, gels douche, bath bombs, shampoings, etc. avec des ingrédients naturels. Des astuces pour faire des savons décoratifs et fantaisies. Un guide des propriétés des ingrédients : adoucissant, purifiant, désincrustant, etc.