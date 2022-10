Mon carnet d'oenologie

Le petit carnet de note qui permet de garder connaissance des vins dégustés. Ainsi vous garderez trace de ceux que vous avez le plus aimé, et pourrez mieux comprendre vos goûts et guider vos choix. Que vous soyez amateurs ou connaisseur, laissez vous guider par les champs à remplir (couleur, odeur, goûts, identification, etc.). En introduction, une présentation pour s'initier aux vins et des conseils de dégustation.