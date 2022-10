Chantemerle

Roméo et Juliette des temps modernes, Isa et Jean, meurtris par les dissensions familiales, abandonnent leur pharmacie citadine. Ils tentent de reconstruire leur vie en partant élever des chèvres dans les Cévennes. Cependant, Isa et Jean s'aperçoivent rapidement qu'il est délicat de s'intégrer dans le monde rural : pour les paysans, ils restent des gens de la ville dont il convient de se méfier. Leur réussite provoque des hostilités qui les font douter de leur engagement et qui mettent leur amour en péril. Renoncer les effleure bientôt...