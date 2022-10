Gérer les personnalités difficiles

Enfin un livre pour apprendre à faire face aux personnalités difficiles et se libérer du stress qu'elles communiquent ! Votre manager affirme son autorité avec agressivité ? Vous avez affaire à des collaborateurs manipulateurs et malveillants ? Vous ignorez quel comportement adopter pour sortir d'un conflit sans perdre votre sang-froid ? Découvrez dans cet ouvrage comment gérer les différentes personnalités toxiques, quel que soit leur profil : paranoïaque, anxieux, narcissique, hystérique... Les experts HBR vous donnent toutes les clés pour trouver la bonne attitude et les bons mots afin de désamorcer les tensions et rétablir des liens apaisés. Grâce à de multiples conseils pratiques et des cas concrets, vous saurez comment empêcher vos collègues d'empoisonner votre vie professionnelle. Un guide précieux pour mieux gérer vos émotions et réussir à développer des relations plus productives en cultivant l'empathie et la résilience.