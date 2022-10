Mes années lumière

Barbara l'appelait le " magicien des lumières ". Il raconte 55 ans de tribulations au côté de Johnny, Ferré, Gréco, Aznavour, Gainsbourg, Sardou, Renaud, Michel Berger, France Gall... distribuant coups de coeur ... et coups de griffe ! Ses tribulations avec les vedettes, de Johnny à Barbara Barbara l'appelait le " magicien des lumières ". Il a donné au métier d'éclairagiste de spectacles ses lettres de noblesse, en collaborant avec les plus grands : Ferré, Gréco, Aznavour, Dutronc, Gainsbourg, Sardou, Renaud, Michel Berger, France Gall... Des artistes qu'il a suivis au long cours : Sylvie Vartan (depuis 1976), Barbara (de 1979 à 1993), Michel Polnareff (pendant huit ans). Depuis le Palais des Sports de Paris en 1976, il a éclairé presque tous les spectacles de Johnny, jusqu'à la tournée des " vieilles canailles " en 2017. Jacques Rouveyrollis est aussi l'homme des grands shows populaires : le concert mythique de Jean-Michel Jarre place de la Concorde en 1979, Johnny à la Tour Eiffel en 2000... Parce qu'il les a côtoyés de très près, dans le succès comme dans les heures difficiles, Jacques Rouveyrollis raconte l'envers du décor derrière les paillettes et les sourires. Sans langue de bois, il présente les stars sous leur vrai visage, distribuant coups de coeur et... coups de griffes !