Femmes et tourisme de l'entre-soi. 0

Nous assistons à l'émergence de nouvelles tendances touristiques de nos jours puisque les femmes sont de plus en plus nombreuses à voyager et recherchent les voyages de groupes exclusivement composés de femmes. Dans cet ouvrage, par le biais de témoignages de femmes optant pour cette formule, Emilie Marcil apporte un éclairage nouveau sur le tourisme de l'entre-soi comme lieu possiblement affranchi des rôles sociaux et de renforcement des relations interpersonnelles.