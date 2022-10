Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain

Que peut nous dire le corps du souverain ? Comment permet-il d'identifier la forme et la nature du pouvoir politique, comment manifeste-t-il la prééminence et l'autorité du monarque ? Ce volume étudie et compare pour la première fois, dans une perspective d'histoire culturelle et politique, les corps des rois hellénistiques et des empereurs romains en confrontant des sources diverses : textes, inscriptions, sculpture, peinture et monnaies. Il réunit des spécialistes européens de différentes disciplines - histoire, anthropologie, histoire de l'art, philologie - qui analysent la construction du corps des souverains antiques à travers sa codification et ses mises en scène, par rapport aux traditions et aux normes grecques, hellénistiques et romaines.