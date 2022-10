D’autres étoiles. Un conte de Noël

Le concierge m'a désigné l'affiche du bout de sa cigarette. Il était écrit : "Nous cherchons un vendeur de sapins. Vous êtes : consciencieux, responsable. Vous aimez être au grand air". Elle était collée à un lampadaire et elle avait, en bas, des bouts de papier prédécoupés avec un numéro de téléphone. J'ai dit : "J'crois pas qu'on puisse décrocher un travail quand on a dix ans. - Non. Mais montre ça à ton père". C'est bientôt Noël. Ronya, dix ans, et Melissa, seize ans, vivent avec leur père, qui les élève seul - un être plein de charme et de poésie qui adore ses filles, ses "étoiles" , mais aime encore plus l'alcool et la fête. Après une très brève expérience en tant que marchand de sapins, il retourne à ses démons et elles doivent se débrouiller sans lui. Melissa reprend l'emploi qu'il vient de laisser tomber et qui n'a rien de la magie de Noël, dans le froid et la neige toute la journée. Ronya la rejoint pour vendre des guirlandes. Avec le risque que les redoutés services sociaux s'en mêlent... On pense, certes, à La petite marchande d'allumettes, mais cette histoire douloureuse est vue ici à travers le regard plein d'espoir et d'optimisme d'une enfant.