Wilde. Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste. Le secret de ses origines ? Enfin ? Un lointain cousin, star de téléréalité. Un homme suivi par une nation entière. Wilde touche au but mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène ? Conspiration ? Pire encore ? Wilde est sur ses traces. Et il n'est pas le seul. Au coeur de ces identités croisées se cache un piege mortel...