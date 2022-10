Résiliencez-vous !

Depuis la mort de son poisson rouge, Ben ne trouve plus goût à rien. Une rencontre inopinée le pousse à se lancer dans une thérapie. Sous les traits de la psy de Ben, Caroline Le Flour enseigne ici l'art de la résilience. Riche de sa double expérience de thérapeute et de "résiliente multirécidiviste", elle dévoile les leviers à actionner et les capacités à développer pour affronter les difficultés de la vie. Les aventures de Ben, savoureusement illustrées par Gaëlle Le Louët, sont entrecoupées de nombreux éclairages psy et de fiches pratiques pour vous aider à franchir les 10 principales étapes du processus de guérison. Comment accepter ce que l'on ne peut pas changer ? Exprimer ses peurs et ses émotions ? Rebâtir sa confiance en soi et en la vie, ou encore s'engager pour donner du sens à son vécu ? Des témoins racontent également comment, malgré la maladie, le handicap ou le deuil, ils ont réussi à se reconstruire et à faire naître du positif de leurs souffrances. Ils ont fait leur la devise de Caroline Le Flour, qui deviendra peut-être la vôtre : "Résiliente un jour, résiliente toujours ! "