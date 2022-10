3 minutes pour comprendre 50 événements clés de la Première Guerre mondiale

Quelles sont les origines de la Première Guerre mondiale ? Comment se sont déroulées les batailles de Dardanelles et de Verdun ? Qui a lancé l'offensive de la bataille de la Somme ? Quels sont les " quatorze points de Wilson " ? Qui a signé l'armistice de 1918 ? En août 1914 commence le premier conflit planétaire, qui va s'étendre durant plus de quatre années à tous les continents et océans. Dans cet ouvrage richement illustré, l'historien Max Schiavon offre une vue à la fois chronologique et panoramique des événements de ce drame du xxe siècle, en se fondant sur des documents anciens comme sur des archives inédites. De Sarajevo à la bataille de la Marne, de l'entrée en guerre des Etats-Unis aux offensives allemandes, en passant par l'armée d'Orient et la révolution bolchevique, toutes les facettes de cette guerre sont traitées au fil de 50 chapitres, de manière didactique et limpide. L'auteur brosse également les portraits des principaux dirigeants politiques et militaires - Joseph Joffre, Philippe Pétain, Nicolas II, Ferdinand Foch, Woodron Wilson... - et aborde des thèmes transversaux comme la vie dans les tranchées, la propagande, l'émancipation des femmes, les innovations industrielles, la production artistique, le rôle des animaux ou encore l'essor de l'aviation. Riche en informations et en anecdotes, ce livre éclaire l'enchaînement inexorable des événements de la Grande Guerre, dont l'héritage instille aujourd'hui encore nos sociétés.