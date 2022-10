Souviens-toi de tes jeunes années

Le livre pour aider les grands-parents à transmettre leurs souvenirs Richement illustré, ce livre a été conçu pour aider les grands-parents à se remémorer leur jeunesse et à raconter leur histoire à leurs petits-enfants. Il est organisé en grands thèmes universels (enfance, école, rencontre avec papi, vacances, sorties, amies, etc.), déclinés en questions, à suivre comme un fil conducteur de la mémoire. Une invitation au partage et à la transmission.