Jackie Kennedy. Un destin américain

Bien loin de l'image convenue de la femme glamour ou opprimée, généralement réduite à son statut de First Lady ou d'épouse de milliardaire, ce livre propose une vision nouvelle de Jackie Kennedy. Au-delà de la présidence et du mariage avec Aristote Onassis, Hélène Harter raconte la trajectoire exceptionnelle d'une femme qui fut d'abord une étudiante brillante, puis une photographe de presse, avant de s'affirmer comme une importante éditrice new yorkaise à partir de 1975. Elle montre comment celle qui n'avait jusque-là été qu'une "fille de" puis "femme de" , s'affirme alors comme une "working girl" au grand scandale de l'establishment. Jackie incarne ainsi, à sa manière, l'évolution de la place de la femme dans la société américaine.