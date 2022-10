Aimez-vous les uns les autres !

Il est six heures du matin quand la police défonce la porte du jeune Nolan Dardanus à Bobigny. Les policiers cherchent son frère impliqué dans un trafic de stups. Si le frangin a échappé au commissariat, il reste en mauvaise posture, séquestré par Nacer à qui il doit 10A 000 euros. Nolan affranchi par le caïd a jusqu'à 22 heures pour apporter l'argent. Heureusement, il reçoit une lettre d'un notaire de Laon, l'invitant le jour même aux obsèques et à la succession d'un oncle inconnu. L'occasion de récupérer de l'argent. Le jeune homme fonce en Picardie. Là-bas, l'oncle d'Amérique se révèle être son père. Les présentations avec ses frères et soeurs sont courtes, car le testament les somme de s'entendre sur la succession dans la journée. S'ils n'y parviennent pas, un seul héritera de tout.