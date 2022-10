Cette histoire raconte l'aventure de Gaston le hérisson qui part en voyage pour découvrir le monde. Le lecteur suivra Gaston à travers champs, prairies et montagnes, et les multiples rencontres qu'il fera sur son parcours. Son aventure lui apprendra l'art du "vivre ensemble" malgré les différences de chacun. " Tiens ! un morceau de paysage. . ". est un conte qui aborde les thèmes de la générosité et du partage, mais aussi de l'importance d'apprendre à vivre en respectant l'ensemble du vivant. C'est un sujet ô combien important qui concerne l'avenir des petits comme des grands.