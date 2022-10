Déraisons d'Etats. Virus à l'Elysée

L'épidémiologiste Jeanne Brun, le sous-prefet Georges Champigny et le journaliste Pierre Fleurus enquêtent entre France et Chine dans les coulisses de l'émergence du Covid. Vu de l'intérieur, ce n'est plus la raison d'Etat qui guide les gouvernements, mais la déraison qui les entraîne dans la spirale du pire. Déraisons d'Etat dévoile les coulisses des grands Etats, de leurs intérêts propres sur la scène mondiale, de leurs moyens sans limite qui n'évitent pas des dysfonctionnements pouvant conduire à des crises majeures... Leurs stratégies internationales, souvent en collusion avec les intérêts colossaux de multinationales privées, nous conduisent inéluctablement au bord du gouffre : COVID ou guerres biologiques, Mer jaune, Australie, Ukraine, Libye, Mali... Vu de l'intérieur, ce n'est plus la raison d'Etat qui les guide mais la déraison qui entraîne leurs gouvernements dans la spirale du pire. Ce premier récit, Virus à l'Elysée, nous immerge entre France et Chine dans les coulisses de l'émergence du Covid. L'épidémiologiste Jeanne Brun, le sous-prefet Georges Champigny et le journaliste Pierre Fleurus, acteurs et observateurs de cette pièce aux multiples jeux d'ombre, réussiront-ils à éviter le pire ?