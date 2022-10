Au mitan de sa vie, la célèbre actrice Anita Deweers ne trouve plus de rôles à sa mesure. Refusant les personnages de mères, acceptant des films de plus en plus médiocres, Anita est arrivée à un tournant de sa vie professionnelle : elle doit rebondir ou disparaître. En l'absence du rôle qui relancerait sa carrière, Anita se jette à corps perdu dans un projet titanesque : un remake italien de la pièce de Tennessee Williams Doux Oiseau de jeunesse. Reste à trouver les partenaires prêts à se lancer dans ce pari un peu fou. Hommage au cinéma des années 1960 et à l'oeuvre de Tennessee Williams, ce roman résolument féministe suit la construction d'un film du projet au tournage. A travers des thèmes tels que la perte de la jeunesse et de la gloire, la quête et la séduction ou encore les triangles amoureux, Quelque chose de Tennessee nous rapproche des mythes fondateurs du dramaturge américain. Une approche résolument cinématographique pour ce drôle d'objet littéraire indiscutablement réussi.