L'oracle des familiers des sorcières

ETES-VOUS PRETES A SUIVRE LA GUIDANCE DE VOS FAMILIERS ? Découvrez le potentiel et les enseignements mystiques des familiers traditionnels des sorcières. Chacun vous donnera un sentiment puissant de positivité et amènera des changements bénéfiques dans votre vie et dans celle de votre entourage. Grâce aux cartes magnifiquement illustrées par Kate Osborne et au livre d'accompagnement, les 48 familiers de cet oracle, qui évoluent à la fois dans le règne animal et dans le règne éthérique, vous aideront à gérer vos émotions, à passer à l'action et à redécouvrir votre sagesse intérieure.