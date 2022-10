Coeurs papillons - Le carnet de Juliette

Les premières histoires de coeur qui font papillonner le ventre ! Juliette est nouvelle dans son collège. Elle entre en 4ème. Très bonne élève, elle attire aussitôt l'attention de Takane, le meilleur de sa classe, qui ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de cette nouvelle concurrente. Takane est très réservé, même difficile d'accès. Toujours au sommet, en cours, en sport, il se met une pression telle que dès qu'il se sent menacé, il devient agressif. Pour Juliette, l'intégration est difficile. Mais qu'à cela ne tienne, ses nouvelles amies sont là pour lui changer les idées ! Peu à peu, elle s'habitue à sa nouvelle vie et commence même à ressentir quelques frissons quand elle aperçoit le beau Takane. Saura-t-elle écouter son coeur ? Entre Juliette et Takane, il y a de l'amour dans l'air !