La Guerre de Sept ans. Le premier conflit global de l'Histoire

La guerre de Sept Ans est le premier conflit mondial de l'histoire de l'humanité. Elle consiste principalement en deux affrontements majeurs qui se sont déroulés, l'un en Amérique du Nord, l'autre en Europe. Le premier commença en Pennsylvanie en 1754 et s'acheva avec la chute du Canada français en 1760 ? ; le second débuta en Bohème en 1756 et ne prit fin qu'à l'automne 1762. La guerre de Sept Ans a touché cinq continents, de l'Inde à la Caraïbe, impliqué toutes les grandes puissances de ce temps - France, Grande-Bretagne, Prusse, Autriche, Russie, Espagne, pour ne citer que les principaux belligérants - et redessiné la carte géopolitique du monde. Premier ouvrage global publié en France sur un conflit dont l'importance est encore mal connue, La Guerre de Sept Ans de Jonathan R. Dull présente un intérêt de tout premier plan au regard de l'histoire navale, politique et diplomatique de la France. Le texte est assorti de nombreuses annexes tirées des archives de la marine française.