Le trésor des Templiers de Biot

Les Templiers sont de retour à Biot. La petite cité replonge au XIIIe siècle le temps d'un week-end. Arthur, dix ans, et ses amis Marco et Léa ne manqueraient cela pour rien au monde. Et cette année, ils se sont promis de gagner la chasse au trésor organisée dans les rues du village. Passionné d'histoire, Arthur décrypte les énigmes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'un document attire son attention : les maîtres Templiers auraient caché un trésor dans le village, avant leur arrestation, au XIVe siècle. Dès lors, nos trois héros n'auront plus qu'une idée en tête : découvrir le véritable trésor des Templiers de Biot.