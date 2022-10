L'écoute psychanalytique de l'enfant sourd. Approche théorico-clinique de la surdité

Le présent livre s'adresse à tous les acteurs concernés par l'éducation, la rééducation et la pédagogie spécialisée et/ou inclusive des enfants et des adolescents porteurs d'une déficience auditive. Il vise à permettre l'amélioration de l'écoute de ces Sujets à la fois dans leurs familles et dans les différents dispositifs qui les entourent au niveau de l'éducation précoce, celui des établissements spécialisés et celui de l'inclusion scolaire. Il présente, en effet, une nouvelle façon de prendre en compte l'écoute relationnelle de l'enfant sourd envisagée sous l'angle à la fois individuel et groupal. La clinique individuelle se réfère d'une part à la pensée de J. Lacan et d'autre part à celle de D. Anzieu. La clinique groupale trouve ses points d'ancrage dans la psychanalyse appliquée à la famille et au groupe. Il s'agit de montrer comment les jeunes sourds se construisent, non seulement en tant que Sujets de l'inconscient dans leur rapport au langage, mais aussi en tant que Sujets du Groupe dans leurs familles et dans les différents dispositifs institutionnels qui s'installent, de façon très précoce, autour d'eux. La clinique des Sujets sourds envisagée ainsi selon la perspective de la psychanalyse appliquée aux liens familiaux et institutionnels apporte une compréhension nouvelle permettant la mise en oeuvre de réponses plus appropriées au manque significatif d'écoute dont ces enfants sont l'objet dans la durée. C'est pourquoi le titre même du livre indique la ligne directrice des propos. Il s'agit d'un fil rouge montrant la nécessité de mobiliser, autour de ces enfants et de ces adolescents sourds et/ou mal entendant, une préoccupation particulière à leur écoute. Cette dernière passe à la fois par la mise en place d'un cadre interne de pensée différent chez chacun des acteurs concernés et par des dispositifs institutionnels mieux adaptés pour entendre véritablement les enfants déficients auditifs là où ils parlent véritablement en tant que Sujets du lien. Dans cette perspective, la première partie du livre présente un historique de la surdité en France suivi d'un état des lieux de la situation actuelle. La deuxième partie, une propose une psychodynamique du jeune sourd envisagée d'abord sous l'angle de la pensée lacanienne puis sous celui de la clinique du "Moi Peau" de D Anzieu. La troisième partie présente ce qui relève de la clinique familiale. La quatrième partie consacre une place indispensable à la langue des signes française. La cinquième partie pose la question de la groupalité institutionnelle et celle des dispositifs d'écoute en appui sur une approche théorico clinique suivie de deux exemples.