Dans la forêt. 0

Touffue. Grande. Colorée. La Forêt s'étend. On y trouve des arbres (bien sûr ! ) mais aussi des plumes, des pierres, et des champignons. Et un sentier à suivre, dont il ne faut pas s'éloigner. Car dans la Forêt, rôde un monstre terrible. Un être féroce et bruyant, réputé dévoreur d'enfants et de grand-mères. Si on ne l'a jamais vu, on entend le vacarme inquiétant qu'il y fait. Mieux vaut donc ne pas traîner en chemin. Sortir des bois le plus vite possible, sans croiser le danger. Mais que faire quand on perd le chemin et que, entre terreur et merveille, on doit rester une nuit dans la Forêt ?