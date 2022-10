Ancrages urbains du vote. Enquête sur la socialisation politique résidentielle

Dans un contexte de déconnexion croissante entre les professionnels de la politique et les citoyens, de bouleversements de l'offre depuis 2017 et de déprise des partis traditionnels, les ancrages des électeurs sont réputés ne plus peser. Volatilité, ajustements stratégiques aux enjeux, croissance des aptitudes à raisonner " librementA " en politique, libération des déterminismes... Et pourtant, comment expliquer la forte polarisation socio-spatiale des conduites politiques dans la France contemporaine ? A rebours des thèses individualistes qui désocialise les électeurs, cet ouvrage collectif interroge les dynamiques résidentielles de la socialisation politique. Dans la France contemporaine, la spatialisation des problèmes sociaux comme l'accroissement des inégalités territoriales sont désormais bien documentés, mais une sociologie fine de leurs implications politiques reste à faire. Tel est le chantier auquel contribue cet ouvrage à travers une analyse, localisée et comparée entre plusieurs quartiers, des formes de socialisation politique résidentielle d'une grande diversité de milieux sociaux et de groupes ethno-raciaux peuplant le même territoire urbain et particulièrement dense : le 18ème arrondissement de Paris. A partir d'une enquête collective conduite entre 2016 et 2018, l'ouvrage ouvre la boite noire des médiations territoriales entre appartenances sociales et comportements politiques, singulièrement dans la conjoncture électorale de 2017. Que produit ce contexte territorial mixte socialement et rapprochant des groupes ethno-raciaux contrastés sur les comportements politiques des différents groupesA ? En quoi et par quelles mécanismes l'espace urbain peut-il constituer une instance de socialisation politique ? Avec quels effets (par exemple sur le vote) et limitesA ? L'ouvrage s'inscrit ainsi dans les débats autour des déterminants " contextuelsA " des comportements politiques tout autant que dans ceux liés de renouveau des formes de différenciation symbolique des espaces urbains.