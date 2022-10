COMMENT ÊTRE ZEN SANS ÊTRE MOINE ?

"En écrivant ce livre, j'ai essayé d'aborder tous les aspects du zen, sans aucune prétention d'enseigner quoique ce soit, juste pour partager cette expérience d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire, comme on fait découvrir à un ami un magnifique paysage". C'est quoi être zen ? Est-ce le bien-être béat que nous promettent les publicitaires à longueur de journée, stade ultime du consumérisme ? Ou bien cette pratique austère, seulement accessible à ceux qui sont prêts à vivre à l'écart du monde, comme nous l'explique la tradition religieuse ? Personnellement, je ne me reconnais dans aucune de ces représentations du zen que je pratique pourtant depuis de nombreuses années. Pour moi, le zen est avant tout une philosophie de vie. Pas une construction intellectuelle d'idées et de concepts, mais une philosophie qui s'incarne dans le réel, dans le présent, dans le quotidien. Loin de m'éloigner de ma vie professionnelle et familiale, le zen m'a au contraire aidé à mieux appréhender et à comprendre les autres, les situations nouvelles, à garder un regard clair sur les évènements La méditation, le zazen, est le pilier central du zen. Méditer, ce n'est pas un moyen de se couper du monde, de s'installer dans une bulle d'indifférence, c'est au contraire apprendre à être présent, à ouvrir sa conscience à ce qui est ici et maintenant, à soi, aux autres, au monde. C'est être dans l'expérience du réel et non dans l'idée que l'on se fait des choses. Le zen est un formidable antidote à ce que Bouddha appelle les trois poisons : l'ignorance - celle qui est faite de la somme de nos certitudes - l'avidité et la haine qui empoisonnent nos sociétés et produisent la plupart de nos souffrances.