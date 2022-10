La vie est une affaire personnelle... La cheville

Lors d'un rendez-vous professionnel, Adèle tombe sous le charme de Victor, son interlocuteur. Un simple regard sur sa cheville et la voilà troublée. Elle doit le revoir. C'est hantée par cette idée qu'elle part quelques jours à Marrakech avec Sophie, son amie d'enfance. Là-bas, de discussions animées en rencontres fortuites, Adèle se retrouve confrontée à des souvenirs qu'elle croyait enfouis. Sa mère, une maison rose, l'image de Victor et de sa cheville qui s'y entremêle... Et si tout était lié ? Cet ouvrage est le premier opus d'une trilogie. Cette sensuelle et subtile histoire de femme, raffinée comme le bleu Majorelle sera suivi par Les Epaules et Le Sourire au rythme d'une parution par semestre.