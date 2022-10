Un long voyage

Ce livre nous emmène à l'époque de la préhistoire. Nous suivons une famille (ou un groupe) qui vit au gré des saisons et à la faveur des rencontres qu'ils font sur leur chemin. On croise au fil des pages : mammouths, panthères, et grottes ornées de peintures rupestres. Le paysage se déroule en continu ; aucun texte n'accompagne les doubles-pages, mais une introduction en début d'ouvrage nous prépare à ce long voyage. Ce livre est avant tout une aventure qui joue sur l'inversion de ce qu'il se passe actuellement : montrer un monde sauvage où les humains et les animaux vivent plus ou moins à égalité sur le territoire, montrer aussi que ce sont les migrations qui ont fait évoluer les humains et les ont enrichis...