Chansons populaires des Hautes-Alpes

En 1951, Charles Joisten entreprenait dans les Hautes-Alpes une enquête à propos de tous les domaines de l'ethnologie : les coutumes qui rythment la vie humaine, celles qui rythment l'année, les pratiques agricoles. D'emblée son enquête faisait une belle part à la tradition orale : tout ce qui se transmet de bouche à oreille, contes, récits légendaires, sans oublier la chanson, pour laquelle les Haut-Alpins manifestent un goût et un talent certain. C'est ainsi que dans les Hautes-Alpes 156 chansons ont été collectées. Elles sont l'objet de ce recueil, qui comprend deux parties. La première rassemble 92 chansons, recueillies dans diverses régions des Hautes-Alpes. La deuxième est consacrée en totalité au répertoire de cette extraordinaire chanteuse de Saint-Martin-de-Queyrières, Mme Alexandrine Gaillard, familièrement et affectueusement surnommée Tante Sandrine, qui connaissait près de 70 chansons.