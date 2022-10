Les Lumières. Une révolution de la pensée

Le mythe des Lumières est la colonne vertébrale des Etats-nations européens... un livre à lire l'année des élections présidentielles et de la remise en cause de l'Europe. Le siècle des Lumières est certes celui du triomphe inespéré de la raison, mais il est aussi celui où l'on comprend que la bêtise jamais ne sera terrassée. Il est ce moment où l'on proclame les droits de l'homme, la liberté des citoyens, l'égalité des sexes, mais où se dérobe l'application effective de ces beaux principes. Les inégalités économiques s'amorcent, les traites esclavagistes déportent dans des conditions inhumaines des millions d'Africains vers l'Amérique, et les femmes toujours doivent obéir aux hommes. Quant à la liberté d'expression, cet ADN des philosophes, elle ne prospère que par artifice, quand un esprit libre critique l'absolutisme entre deux scènes torrides d'un roman pornographique diffusé clandestinement. C'est à la découverte de ces Lumières-là que nous vous invitons, avec les meilleurs spécialistes pour guides. Car il faut toujours éclairer le passé, pour le purger des zones d'ombre qu'il nous a léguées, et pour exalter les héritages que l'on souhaite préserver, en conscience : un monde libéré de l'emprise des dogmes et des absolutismes, où chacun jouit de droits fondamentaux.