Bap ! 2. Biennale d'Architecture et de Paysage de la Région Île-de-France

Faire la ville c'est penser le court et le long terme, c'est se préoccuper de la petite échelle comme du grand territoire, du quotidien individuel comme de l'avenir collectif. Parce que la construction de notre cadre de vie est un enjeu à la fois complexe et névralgique, j'ai souhaité que la Région Ile-de-France, la première région d'Europe et la plus peuplée de France, se dote d'un grand rendez-vous, carrefour des idées, lieu et temps de partage des savoir-faire sur la ville et le paysage. La crise sanitaire et le défi climatique auront eu raison d'un urbanisme dont ont disparu l'eau, l'arbre et la terre. Un urbanisme dont ne veulent plus les populations. Le XXIe siècle doit réinventer la Cité et la réconcilier avec la Terre, la terre et le vivant. Voici le catalogue de cette deuxième édition de la BAP d'Ile-de-France qui contribue à cette indispensable réflexion collective, qui invite au débat les acteurs français et internationaux, professionnels et élus, mais surtout le grand public.