Le miroir et la lumière

" Le meilleur roman anglais du siècle ! " The Observer Angleterre, 1536. Tandis qu'Henri VIII prépare son mariage avec Jane Seymour, Thomas Cromwell assiste à l'exécution d'Anne Boleyn, l'ancienne épouse du roi. Nommé plus proche conseiller d'Henri, il peut désormais se consacrer aux affaires du royaume et à l'ascension sociale de sa propre famille.

Mais son triomphe est de courte durée : à travers toute l'Angleterre et jusqu'aux confins de l'Europe, dans les grandes maisons comme chez les paysans, on prononce son nom avec mépris, et nombreux sont ceux qui voudraient précipiter sa chute. Attaqué de toutes parts, Cromwell entame un périlleux jeu d'équilibre : il sait qu'aucun danger ne vaut celui d'être l'homme de confiance d'un roi capricieux et versatile.

Lauréate du Booker Prize pour chacun des deux premiers tomes de cette trilogie consacrée aux Tudors, Hilary Mantel achève celle-ci en apothéose. A travers un récit passionnant et paranoïaque, unanimement salué par la critique, elle livre le portrait impeccable d'une des figures les plus troublantes et sublimes de l'histoire d'Angleterre : Thomas Cromwell.