Mon guide de la Coupe du Monde 2022

Un guide de la Coupe du Monde 2022 ! Prépare-toi au coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 et découvre : - tout ce qu'il faut savoir sur les équipes qualifiées : l'entraîneur, les joueurs, la qualification pour le championnat, l'historique de l'équipe... - une présentation des meilleurs joueurs, leur palmarès et leurs qualités ; - des infos insolites sur la Coupe du Monde ; - un poster à détacher pour remplir toi-même les résultats des matchs au fur et à mesure !