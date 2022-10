Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un des plus vendus, conte étrange et fascinant. Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent... Mais la vérité est-elle aussi simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " Qui a tué le Petit Prince ? " Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612 : Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry, et de son double de papier. Si vous décidez de la croire...