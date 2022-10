L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige

Un roman de Noël qui renoue avec les personnages de la série " Au bord de l'eau ", pour conclure la tétralogie avec sourire, émotion et tendresse. Sur la charmante île isolée de Mure, à mi-chemin entre l'Ecosse et la Norvège, l'ouverture d'un nouvel hôtel est l'événement que tout le monde attend. Flora MacKenzie, maman depuis peu, et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que l'établissement soit prêt pour Noël. Les impressionnantes cuisines du nouvel hôtel réunissent deux nouveaux amis improbables : Isla Gregor, la jeune serveuse qui a quitté le café de l'île, pour rêver d'une vie meilleure dans un véritable hôtel de luxe, et Konstantin Pederson qui travaille dans les cuisines de l'hôtel... mais ce dernier est aussi, secrètement, le fils unique du duc d'Utsire. Konstantin doit faire ses preuves à l'hôtel pour pouvoir toucher son héritage. Arrivé plein de ressentiment, il finit par trouver sa place sur l'île ; et découvre grâce à Isla et ses compatriotes, une communauté comme il n'en a jamais vue. Alors que les habitants de l'île et les invités VIP se réunissent pour le gala d'ouverture de l'hôtel, l'esprit de Noël est dans l'air. Mais il en va de même pour quelques petits secrets qui vont faire trembler la ville...