Les P'tites Poules Tome 20 : Les cocottes ont les chocottes

La vingtième aventure des P'tites Poules ! L'hiver se prolonge et les réserves de grains viennent à manquer au poulailler... Alors que les parents sortent chercher de quoi nourrir leurs chers petits, de sinistres individus frappent à la porte : eux aussi ont faim ! Et ils sont prêts à tout pour remplir leur panse... Brrrr, les Cocottes ont les chocottes ! Heureusement, les P'tites Poules ont plus d'un tour dans leur sac pour se défendre !