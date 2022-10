PanDaemon Tome 2 : Le Repos du Lézard

Le futur des Humains ne tient plus qu'à un fil... ou plutôt à un coeur. Celui de Sarah Portor, héritière du Comté d'Erceph sauvagement assassinée, qui devait recevoir l'Entité, un artefact aux étranges et importants pouvoirs, le jour de ses 23 ans. Pour Kern, son ex-fiancé, il ne fait aucun doute que le précieux organe est quelque part, maintenu en vie par ceux-là même qui veulent en capter le Pouvoir : les Diables, ou peut-être même pire... Kern a rassemblé des compagnons décidés à les empêcher d'atteindre leur but. Mais le monde est vaste, et le temps presse : les Provinces sont attaquées de toutes parts. Alors qu'importe si les réponses à leurs questions se trouvent à Saun Pyra, imprenable forteresse à la funeste réputation. Ils sont le dernier espoir de l'humanité.