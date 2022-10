L'Aigle noir

Un sorcier vaudou qui décide de fonder une obscure église loin de son Togo natal. Un homme qui meurt dans une terrible attaque de requin. Une petite fille qui se replie sur sa détresse de jour en jour. L'île de la Réunion, malgré ses paysages entre lagons turquoise et montagnes luxuriantes, n'a rien du paradis auquel Paul Kessler s'attendait. Pourtant, cet ex-commandant de police n'aspirait qu'à un peu de tranquillité jusqu'à sa rencontre, à Toulon, avec Hubert Bourdonnais. Deux ans plus tôt, ce riche industriel a quitté son île en confiant la direction de la vanilleraie familiale à Pierre, son fils unique. Mais celui-ci est décédé dans un crash d'hélicoptère il y a peu. Et si la gendarmerie a conclu à un accident, Hubert Bourdonnais, lui, ne croit pas à cette thèse. Face à ses doutes, Kessler a alors accepté de mener l'enquête, sans imaginer qu'il serait confronté à une réalité bien sombre...