Au bord de l'assiette

80 recettes ludiques de pickles, boissons, condiments expliquées en détail par Florian, du compte TikTok @auborddelassiette Saviez-vous qu'il ne fallait que deux ingrédients pour faire de la moutarde ? Qu'il est super facile de faire de la mayo ? Que vous pouviez réaliser vos propres boissons pétillantes ? Que la cervelle de Canut était un délicieux fromage très facile à faire à la maison ? Dans cet ouvrage hyper complet, bourré d'explications et d'astuces, Florian vous explique comment réaliser tous ces produits de base, condiments mais aussi boissons, pains, fromages... tous ces produits qu'on dépose sans y penser au bord de nos assiettes, alors qu'ils méritent toute notre attention ! 80 recettes de base de condiments, pickles, boissons, épicerie sucrée et salée de nombreuses explications sur la fermentation, le levain, les yaourts, le vinaigre, les sauces, les bouillons... des recettes de plats et de desserts pour déguster vos produits faits-maison